Руководителя школьного кружка в Якутске подозревают в педофилии

Якутск, 21 марта. Правоохранители задержали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении маленьких девочек, заявили в Следственном комитете.

Жительница Якутска ранее обратилась в полицию и сообщила, что мужчина совершил в отношении ее десятилетней внучки насильственные действия сексуального характера. Следователи установили, что предполагаемый педофил также совершил развратные действия в отношении 13-летней девочки.

Специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи в настоящий момент оказывают помощь пострадавшим детям. Расследование продолжается, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Полиция задержала иркутского педофила, который растлил девятилетнюю девочку, сообщал сайт 360tv.ru. Сосед затащил жертву к себе домой, однако школьницу спас звонок матери. В этот момент женщина проходила мимо двери и услышала звонок телефона своей дочери.