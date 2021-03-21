Астрономы предупредили о приближении к Земле астероида длиной в полкилометра

Вашингтон, 21 марта. Самый крупный и быстрый за этот год астероид, по форме напоминающий картофель, приближается к поверхности Земли.

Согласно оценкам экспертов, ширина астероида может достигать более 1,7 км. По форме он напоминает картофель, что делает его более длинным, чем остальные.

«21 марта над Землей пролетит массивный астероид. Мы знаем об этом космическом камне шириной в километр уже почти 20 лет, и предстоящая встреча — самый большой и самый быстрый пролет из всех известных астероидов за 2021 год», — цитирует ученых из NASA издание The Weather Network.

По мнению экспертов, скорость полета данного космического камня в три раза превышает обычную. Большая их часть пролетает со скоростью примерно в 10 километров в секунду. Однако темп полета данного астероида составит 34,4 км.

Не так давно специалисты NASA узнали точную дату конца света. С помощью суперкомпьютера они смогли рассчитать точную дату этого события. Согласно их расчетам, жизнь на Земле оборвется в 1 000 002 021 году.