Интерес покупателей к искусственному мясу вырос с началом Великого поста

Москва, 21 марта. Великий пост в этом году проходит с 15 марта по 1 мая. УС его началом заметен высокий рост спроса на заменители мяса, отмечают представители торговых сетей.

Великий пост предполагает определенные ограничения в пище. В том числе, нельзя употреблять животную пищу: мясо, птицу, яйца и все молочные продукты.

По информации сети «Азбука вкуса», спрос на растительное мясо за это время вырос примерно на 15%. Это вполне коррелирует с числом постящихся людей, отметили представители ретейлера. Продажи соевого мяса на Ozon с 15 по 19 марта увеличились на 48% относительно предыдущей недели, следует из данных маркетплейса.

Коровье молоко покупатели также стремятся заменять растительными аналогами, добавляют эксперты. Наиболее предпочтительными для россиян выступают кокосовое молоко и соево-банановый молочный напиток. Так, спрос на растительное молоко на площадке подрос на 17% неделя-к-неделе.

На российском рынке ранее была зафиксирована стабилизация цен на хлебобулочные и молочные продукты. Об этом свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства России.