Житель Ленобласти признался в изнасиловании больного ДЦП сына сожительницы

Санкт-Петербург, 21 марта. Правда всплыла наружу только после смерти 19-летнего молодого человека, оказавшегося жертвой возлюбленного матери.

Подозреваемый 42-летний мужчина проживал с матерью потерпевшего. В прошлом месяце юноша скончался. Патологоанатом занялся выяснением обстоятельств смерти и обнаружил на теле скончавшегося следы сексуального насилия.

Мужчина признался в содеянном. Он рассказал полицейским, что насиловал беспомощного юношу дважды, когда оставался с ним дома наедине. По факту преступления Следственный комитет области возбудил уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Юрист рассказал, какие последствия грозят матери, которая избила своего ребенка с инвалидностью, сообщает ФАН.