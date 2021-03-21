Режиссер Йоханнес Робертс рассказал подробности о новой экранизации Resident Evil

Лос-Анджелес, 21 марта. Британский режиссер и сценарист Йоханнес Робертс заявил, что первую часть новой экранизации игры Resident Evil назвали «Добро пожаловать в Раккун-сити».

Создатели хоррора планируют адаптировать две серии игры, в которых главными персонажами являются Крис и Клэр Редфилд, Джилл Валентайн и Леон Кеннеди. Все события фильма будут происходить в особняке и полицейском участке, эти локации воссозданы по оригинальной игре, сообщает портал IGN.

В актерский состав нового Resident Evil вошли Кая Скоделарио («Бегущий в лабиринте», «Капкан»), Эван Джогиа («Обитель зла», «Утопление»), Том Хоппер («Викинги», «Красотка на всю голову»). Известно, что съемки фильма уже завершены, картина находится на стадии постпродакшена. Ожидается, что «Добро пожаловать в Раккун-сити» выйдет в прокат 3 сентября.