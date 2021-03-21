Еще 9299 человек заболели коронавирусом за сутки в России

Москва, 21 марта. Российские медики продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции по территории страны.

Согласно официальным данным, за прошедшие сутки в 84 регионах страны было выявлено 9299 случаев коронавируса. При этом 12% из них не имели клинических проявлений болезни.

«Зафиксирован 371 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 8 743 человека», — сказано в сообщении.

Всего на сегодняшний день в РФ выявлено 4 456 869 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 95 030 летальных исходов, выздоровели 4 069 395 человек.