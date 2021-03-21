Губернатора Пензенской области Белозерцева задержали по делу о превышении полномочий

Пенза, 21 марта. Правоохранители задержали губернатора региона Ивана Белозерцева. Предположительно, речь может идти о расследовании дела о превышении полномочий.

По неподтвержденной информации, глава региона мог быть причастен к заключению госконтрактов с аффилированными предприятиями. До задержания у чиновника и его сына также провели обыски.

Сотрудника администрации Ялты подозревают во взяточничестве, сообщал сайт 360tv.ru. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, фигурант вместе с подельниками получил 150 тыс. рублей за помощь одному из владельцев участка.