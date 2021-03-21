Длиннохвостые синицы покорили сердца петербуржцев

Санкт-Петербург, 21 марта. Жителей Санкт-Петербурга покорили ополовники, которых снял на видео петербургский фотограф Антон Кубышкин в Юнтоловском заказнике.

Кубышкин снял милое видео со звуком, чтобы зрители не только видели, но и слышали щебет длиннохвостых синиц — ополовников. Видео фотограф опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Птицы СПб и России».

«Сегодня встретил рассвет в Юнтоловском заказнике и наблюдал за пробуждением ополовничков – длиннохвостых синиц – вернее, за их завтраком. Теперь вы тоже можете на это посмотреть», — написал Кубышкин.

Петербуржцев очаровали смешные птицы, их оперение и складность. Горожане предложили измерять уровень милоты в ополовниках. В комментариях посетители не стеснялись выражать эмоции, которые вызывают эти «милые шарики».

Сова с хитрым взглядом из Ленинградского зоопарка также не оставила равнодушными жителей Северной столицы. Фото птицы разместили сотрудники в Instagram-аккаунте зверинца. Горожане высказывали предположение, что полярная сова прищурилась не просто так.