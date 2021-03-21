Звезда «Угрюм-реки» Александр Балуев сравнил советский и современный кинематограф

Москва, 21 марта. Знаменитый актер Александр Балуев заявил, что в советском кинематографе было много хорошего. Звезде сериала «Угрюм-река» хотелось бы привнести все это в современный мир.

Балуев исполнил в новой экранизации романа Вячеслава Шишкова одну из главных ролей — Петра Громова. Сериал вовсю сравнивают с версией 1968 года с Виктором Чекмаревым и Людмилой Чурсиной.

Актер отметил, что новая экранизация получилась совершенно отличной от предшественницы. А старую он назвал ориентиром хорошего кино.

«Советскую, не побоюсь этого слова, тенденцию я хочу притянуть в наше безумное время. Нельзя отказываться от того, что было в том кинематографе, только потому что он советский. Там было очень много хорошего, чего нет сейчас», — цитирует его «Телепрограмма».

Действие сериала разворачивается в конце XIX — начале XX века в Сибири. Создатели проекта знакомят зрителей с периодом «золотой лихорадки», когда велась неорганизованная массовая добыча драгоценного метала.