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Экономика

Audi решила завершить разработку новых двигателей внутреннего сгорания

Audi решила завершить разработку новых двигателей внутреннего сгорания

Берлин, 21 марта. Немецкая компания Audi больше не планирует инвестировать в разработку новых двигателей внутреннего сгорания. Об этом сообщил генеральный директор автоконцерна Маркус Дюсманн.

По его словам, соответствующее решение связано с предстоящим введением новых экологических стандартов в Европейском союзе. Инженеры Audi продолжат модернизацию существующих двигателей внутреннего сгорания, однако не планируют разрабатывать новые силовые агрегаты, передает ИА REGNUM.

«Мы больше не будем разрабатывать новый двигатель внутреннего сгорания, а адаптируем наши существующие двигатели внутреннего сгорания к новым директивам по выбросам», — отметил гендиректор предприятия.

Корпорация сосредоточится на создании электродвигателей с использованием других альтернативных источников энергии. Организация планирует представить не менее 20 новых моделей электромобилей в течение следующих пяти лет, резюмировал Дюсманн.

Специалисты ранее перечислили наиболее долгожданные автомобильные премьеры в России. Среди них такие известные производители, как Audi, Hyundai, Renault, Jaguar, Land Rover и Mitsubishi.

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