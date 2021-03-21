Токио и Вашингтон договорились о сотрудничестве в случае конфликта вокруг Тайваня

Токио, 21 марта. Япония может отправить силы самообороны для защиты американских кораблей и самолетов в случае прямого конфликта в Тайване. Об этом сообщают местные СМИ.

По информации журналистов, вопрос о взаимодействии Токио и Вашингтона был поднят во время встречи главы Пентагона Ллойда Остина с министром обороны Японии Нобуо Киси. Как именно стороны должны реагировать на конфликтную ситуацию, министры детального не обсуждали. Киси на встрече отметил возросшую активность китайских самолетов в районе Тайваньского пролива.

Главы МИД Японии и США по итогам встречи призвали к миру и стабильности в Тайване. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в беседе со СМИ также выражал обеспокоенность из-за ситуации в регионе.

Ранее сообщалось, что США и Китай обменялись упреками во время первой официальной встречи на Аляске.