Миро сравнила Бузову с бутылкой дешевого алкоголя

Москва, 21 марта. Известный блогер и писательница Лена Миро жестко раскритиковала внешний вид певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

Миро считает, что Бузову назвать привлекательной женщиной можно с большой натяжкой. Каждый из ее снимков, который попадает в Сеть, «хорошо фотошопят». Светская львица выглядит более или менее сносно только в своем Instagram, а в жизни она похожа на «бутылку крепкого алкоголя низкого качества», добавила блогер.

«Продюсеры, хватит издеваться над женщиной! Ее удел — исключительно фотографии, которые можно обработать в фоторедакторе», — написала автор в «Живом журнале».

По словам блогера, Бузова подходит только для рекламы центра лечения от алкоголизма. Артистка также может стать лицом кампании «Скажи алкоголю нет!», пошутила Миро. Светский обозреватель попросила продюсеров никуда «не пихать такую страшную» звезду.

В звездной тусовке давно ходят слухи о пристрастии 35-летней Бузовой к алкогольным напиткам. Шоумен Рустам Солнцев считает, что музыкант Давид Манукян расстался с ней именно из-за спиртного. По мнению Солнцева, Дава устал терпеть «распутство» и ужасное поведение Ольги.