Макгрегор назвал «плюшевым мишкой» завершившего спортивную карьеру Нурмагомедова

Дублин, 21 марта. Ирландский боец Конор Макгрегор вновь публично обратился к бывшему чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову, который завершил карьеру в 32 года.

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напомнил Хабибу Нурмагомедову, что лишь восемь его боев из 29 в MMA завершились нокаутом. Ирландец обратился к российскому спортсмену в Twitter.

«8 нокаутов в 30 боях — это ни о чём. Не забывай об этом, плюшевый мишка», — написал Макгрегор.

О завершении карьеры Нурмагомедова стало известно 19 марта из публикации президента UFC Даны Уайта в Instagram. Свой последний поединок российский боец провел в октябре прошлого года на турнире в Лас-Вегасе. Нурмагомедов победил Джастина Гейджи из США и в третий раз защитил чемпионский пояс.

С Макгрегором россиянин единственный раз дрался в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил соперника удушающим приемом в четвертом раунде.