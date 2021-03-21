Видео стрельб улучшенной гусеничной версии «Града» показали в Китае

Пекин, 21 марта. Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая продолжают получать на вооружение новейшие реактивные системы залпового огня PHZ-11.

Данные РСЗО внешне напоминают американские М270 MLRS. Они также выполнены на гусеничном шасси, что значительно повышает проходимость в сравнении с колесными вариантами. Предположительно, эти бронемашины способны развивать скорость до 70 км/ч по асфальтовому покрытию.

В бронированной защищенной кабине размещаются трое военнослужащих, в распоряжении которых имеется электронное прицельное оборудование, необходимое для осуществления наведения.

Стоит отметить, что если у заокеанской техники боеприпасы калибра 227 мм и 12 направляющих, то китайские пусковые установки используют 122-мм «градовские» снаряды и у них два пакета по 20 «труб». Известно, что дальность стрельбы может достигать 40 000 метров.

Общей особенностью является также модульность конструкции — в процессе перезарядки использованные контейнеры легко заменяются с помощью специального оборудования.

Для управления подразделением таких систем была создана командирская машина, оснащенная приборами обнаружения и прицела, расположенными на подъемной платформе. Также для распознавания целей будут использоваться квадрокоптеры.

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