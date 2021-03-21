Накануне Сенат США представил законопроект о партнерстве с Украиной, из которого следует, что американские власти намерены вмешаться в «проблему Донбасса». ФАН связался со специалистом по украинским вопросам, политологом Дмитрием Павленко. Он отметил, что эта нормотворческая инициатива не имеет особого смысла, и обосновал свой вывод.

«Американцы уже давно вмешиваются во внутренние дела Украины и проблема даже не в том, что подготовил американский сенат. Проблема в том, что вся украинская верхушка, вся украинская власть — она полностью подконтрольна американцам. Все решения по большому счету принимаются в посольстве США на бывшей улице Танковой — ныне Авиаконструктора Сикорского. Вот, все решения в Киеве сейчас принимаются не на Банковой, а на Танковой!» — говорит Павленко.

Также политолог отметил, что в условиях нового обострения — как обстановки в Донбассе, так и в целом по линии Россия — Запад — американская сторона будет реализовывать свою повестку, подталкивая Киев к более решительным действиям. Все это необходимо, чтобы спровоцировать Россию на еще более активное оказание помощи народным республикам. Это позволит Вашингтону ввести против Москвы новый пакет санкций. Однако Дмитрий Павленко убежден, что эти санкции не окажутся для России критичными.

«Не нужно бояться оказывать помощь Донбассу. Мы все прекрасно понимаем: Украина — несамостоятельное государство и не является субъектом международных отношений. Эта территория не должна быть оставленной в качестве плацдарма против России, что США пытаются делать руками киевской хунты», — отмечает собеседник Федерального агентства новостей.

Упомянутый законопроект уже повторно представлен группой сенаторов и должен быть принят как Палатой представителей США, так и сенатом, с последующим подписанием президентом. Одним из пунктов документа предусматривается предоставление украинской армии помощи на сумму до 300 млн долларов в год, в том числе в виде поставок летального оружия, а также ежегодное выделение четырех млн долларов, направленных на программы повышения квалификации украинских офицеров.