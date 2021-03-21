Экс-премьер Украины осудил санкции Киева против бывших политиков

Киев, 21 марта. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал новые санкции Киева против ряда экс-политиков Незалежной. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению Николая Азарова, веденные Киевом ограничения против бывших политических деятелей страны являются антиконституционными.

«Это абсолютно антиконституционное решение, основанное на политическом преследовании оппонентов», — написал бывший премьер, который сам оказался в «черном списке».

Украинский политик убежден, что в настоящее время в Незалежной идет зачистка политического поля. Он считает, что действия украинских властей превращают страну в фашистскую Германию.

Бывший нардеп заявил, что не получал никаких документов в связи с рестрикциями и узнал о них из украинских СМИ. По его словам, происходящее с ним и другими политиками называется несудебной расправой.

«В целом какая мне разница, что там будут за санкции? Важен принцип, который проявляется в том, что граждане фактически стали бесправны. Стали лишены права на правосудие, судебную защиту. Безусловно, введение санкций — это неприятно», — заключил Азаров.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила об абсурдности украинских санкций против нее.