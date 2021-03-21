Расставшийся с Бузовой Манукян случайно «засветил» брюнетку в своей постели

Москва, 21 марта. Блогер и рэпер Давид Манукян в видеообращении к фанатам случайно «засветил» брюнетку, которая нежилась в его постели.

Звезда Интернета, расставшийся с экс-ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой, с головой окунулся в работу. После разрыва он выпустил пронзительный трек «Обнулила нас», а накануне выступил с ним перед поклонниками в Новосибирске.

После мероприятия Манукян обратился к подписчикам в Instagram с просьбой поддержать его видео с концерта. На кадрах ролика в Instagram он стоит у окна, а за его спиной зеркало. В какой-то момент в нем появилось отражение темноволосой девушки.

Видео мгновенно распространилось по Сети. Поклонники стали гадать, с кем Манукян закрутил роман. Некоторые предположили, что в его постели оказалась помощница по имени Анна.

Рэпер после расставания с Бузовой подчеркивал, что больше не хочет отношений с медийной особой.

«Либо я одиноким останусь на всю жизнь, либо мне нужна простая девочка», — говорил он в интервью.

Бузова тем временем тоже всячески подогревает интерес к своей личной жизни. Недавно звезда показала фанатам фото двери кабинета гинеколога со стикером в виде ребенка. А затем опубликовала видео, на котором во всей красе видно кольцо на безымянном пальце.