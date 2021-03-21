Американцы выступили против ненависти к людям азиатского происхождения

Атланта, 21 марта. Жители США устроили акцию в поддержку людей с азиатскими корнями. Массовое шествие прошло в субботу в штате Джорджия, сообщают местные СМИ.

Сотни демонстрантов собрались около офиса губернатора штата в Атланте. По сведениям портала AJC, они призывали остановить проявление ненависти в отношении выходцев из Азии.

«Проявление расизма — это часть нашей повседневной жизни, и наше общество фактически молча страдало на протяжении очень долгого времени», — сказал один из участников.

Сенат США ранее одобрил кандидатуру нового министра внутренних дел. Им стала демократ Деб Хааланд, назначение которой сделало ее первой коренной американской в правительстве.