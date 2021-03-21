Избитый бандой житель Новосибирска госпитализирован в состоянии средней тяжести

Новосибирск, 21 марта. Сотрудники полиции проводят проверку по факту жестокого избиения 56-летнего мужчины. Пострадавшему нанесли вред здоровью средней тяжести, сообщил источник ФАН.

В настоящее время стражи порядка получили заявление от избитого. Сотрудники органов правопорядка выясняют обстоятельства инцидента.

Нападение произошло в темное время суток. Семья вышла из увеселительного заведения и стала ждать такси. Стоявшие на улице четверо посетителей бара начали оскорблять женщину и высказывать угрозы в адрес семьи. За нее вступились двое мужчин и сын-подросток. Только после того, как на помощь пострадавшим бросились остальные клиенты увеселительного заведения, агрессивная толпа сбежала, сообщал ФАН.