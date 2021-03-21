Жительница Сургута переехала скатившегося с горки ребенка и скрылась

Сургут, 21 марта. Полиция может лишить прав женщину, которая переехала шестилетнюю девочку. Ребенок попал под колеса машины, скатившись со стихийной горки.

Несовершеннолетний пострадавший не получил серьезных травм, однако помощь медиков все равно понадобилась.

По данным полиции, за рулем машины находилась женщина, которая приняла решение скрыться с места происшествия. Ее личность уже установлена, теперь гражданке грозит лишение водительских прав.

Также ответить за инцидент могут коммунальщики, которые сразу после ЧП поспешили избавиться от стихийной горки.

Ранее URA.RU писал о тюменском таксисте, который сбил двух детей на пешеходном переходе. После ДТП мужчина попытался обмануть полицию и заявил, что школьники упали сами.