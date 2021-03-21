Греция начнет впускать больше россиян со следующей недели

Афины, 21 марта. Власти Греции решили увеличить число россиян, которым можно будет еженедельно пересекать границы страны. Такую информацию опубликовали в официальной правительственной газете.

Каждую неделю в Грецию сможет прибывать до четырех тысяч жителей России, следует из сообщения. Пересекать границы страны можно будет только с отрицательным результатом теста на коронавирус. Власти Греции планируют открыть границы с Россией в мае.

Греческие врачи подтвердили 235 тыс. случаев заражения COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Более 93 тысяч пациентов уже вылечились от заболевания на территории страны. Порядка семи тысяч смертей от коронавируса зафиксировали в Греции.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут разрешить для использования в Греции в случае ее одобрения европейским регулятором, сообщили в кабмине. Вакцинация от COVID-19 началась в стране с декабря 2020 года.