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Греция начнет впускать больше россиян со следующей недели

Греция начнет впускать больше россиян со следующей недели

Афины, 21 марта. Власти Греции решили увеличить число россиян, которым можно будет еженедельно пересекать границы страны. Такую информацию опубликовали в официальной правительственной газете.

Каждую неделю в Грецию сможет прибывать до четырех тысяч жителей России, следует из сообщения. Пересекать границы страны можно будет только с отрицательным результатом теста на коронавирус. Власти Греции планируют открыть границы с Россией в мае.

Греческие врачи подтвердили 235 тыс. случаев заражения COVID-19 с начала пандемии коронавируса. Более 93 тысяч пациентов уже вылечились от заболевания на территории страны. Порядка семи тысяч смертей от коронавируса зафиксировали в Греции.

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» могут разрешить для использования в Греции в случае ее одобрения европейским регулятором, сообщили в кабмине. Вакцинация от COVID-19 началась в стране с декабря 2020 года.

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