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Названы пять вещей, которые нельзя делать сразу после пробуждения

Названы пять вещей, которые нельзя делать сразу после пробуждения

Москва, 21 марта. Следование пяти простым рекомендациям облегчит процесс пробуждения и сохранит хорошее настроение на весь день.

Специалисты не советуют сразу после звонка будильника нажимать кнопку «повтора сигнала». Провести еще несколько минут в постели — заманчивая идея. Однако она может нанести вред. Если человек погружается в сон еще на несколько минут, это в целом нарушает весь процесс.

«Большая часть последней части нашей фазы сна состоит из быстрого сна, который считается восстановительным. Поэтому, если вы нажимаете кнопку повтора, то вы нарушаете этот процесс», — объяснила доктор медицинских наук Рина Мехра.

Тем, кто спит в «позе клубка», сразу после пробуждения следует растянуться. Это усилит кровоток, благодаря чему организм получит дополнительную энергию. Проверка электронной почты сразу после пробуждения — это плохая привычка, от которой следует избавиться, рекомендуют специалисты. Такой «ритуал» повышает уровень стресса. К другим утренним привычкам, от которых следует отказаться, специалисты относят употребление кофе сразу после пробуждения и нахождение в кровати, занимаясь какими-либо рабочими делами.

Руководитель клиники лечения боли больницы имени Виноградова, врач-невролог Евгений Соков назвал наиболее оптимальную позу для сна. Лучше всего лежать на спине, посоветовал специалист. Спать на животе не рекомендуется. В этой позе голова человека лежит крайне неудобно.

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