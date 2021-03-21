Астролог рассказала, чего ждать разным знакам зодиака на неделю 22–28 марта

Москва, 21 марта. Астролог Марина Скади заявила, что в период с 22 по 28 марта на все знаки зодиака будут воздействовать Солнце и Венера. Они способствуют активизации творческого потенциала.

По словам эксперта, Овнам на следующей неделе будет сопутствовать удача. У них получится наладить семейные отношения и решить проблемы на работе. Тельцы почувствуют приток энергии, которую можно направить на домашние дела. Скади рекомендует людям этого знака чаще выходить на свежий воздух и заняться физическим трудом.

У Близнецов неделя ожидается напряженная, но их посетят новые идеи. Благодаря своей интуиции представители этого знака смогут найти выход даже из самой непростой ситуации. Астролог предупреждает Раков об усилении подсознательных процессов, что приведет к эмоциональному дискомфорту. Избавиться от тревожных мыслей поможет творческая деятельность, пишет «Униан».

Марина Скади советует Львам на следующей неделе думать только о хорошем. Обстоятельства будут способствовать приятному общению с родственниками и друзьями. Из-за мелких неприятностей Девы могут впасть в депрессию. У них снижается внимание, возможны ошибки там, где требуется точность. Сомнения в своих чувствах могут спровоцировать проблемы в отношениях с противоположным полом.

Грядущая неделя будет благоприятной для Весов, им удастся активизировать сферу личных и деловых взаимоотношений. А проявить осторожность следует Скорпионам. Людям этого знака зодиака не рекомендуются дальние поездки. Для Стрельцов период с 22 по 28 марта будет продуктивным, работа принесет финансовый результат.

Астролог также пророчит успех Козерогам и Водолеям. Для них обстоятельства складываются очень удачно. К сожалению, Рыбам будущая неделя не принесет ничего хорошего. Из-за своей нервозности и отсутствия концентрации они могут усугубить имеющиеся проблемы.

Ранее сообщалось, что известный астролог Василиса Володина назвала знаки зодиака, которые могут прибавить в весе в 2021 году.