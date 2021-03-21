Коронакризис оживил рынок недвижимости в России

Москва, 21 марта. Благодаря коронакризису рынок недвижимости оживился по всей России. В минувшем году спрос на жилье вырос, а предложение резко упало. Соответствующими данными поделились эксперты.

По словам опрошенных изданием «Известия» экспертов, дело в желании россиян сохранить свои сбережения и вложить средства в «твердую валюту», однако активный спрос сохранится недолго. В настоящее время потребность в приобретении жилья в несколько раз превышает предложение на территориях Башкортостана, Саратовской области и ряда других регионов.

Одним из факторов восстановления спроса стала программа льготного ипотечного кредитования. По мнению аналитика ГК «Финам» Натальи Пырьевой, причиной повышенной заинтересованности в покупке недвижимости стала необходимость для россиян сохранить свои накопления в период коронакризиса, на фоне которого ослабла национальная валюта России и снизилась базовая ставка. Все это привело к падению доходности банковских вкладов.

Ранее сообщалось, что повышение Банком России ключевой ставки послужит сигналом для финансовых учреждений к ужесточению денежно-кредитной политики и приведет к росту процента по ипотечным ссудам. Такую точку зрения озвучили эксперты.