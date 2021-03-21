Боррель попросил Анкару изменить решение о выходе из конвенции по защите женщин

Брюссель, 21 марта. Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель обратился к Турции и призвал отменить решение о выходе из Стамбульской конвенции Совета Европы о борьбе с насилием в отношении женщин.

По его словам, сейчас необходимо усилить борьбу с репрессивными действиями в отношении женщин и девочек, а не отступать, как это сделала Анкара.

«Мы не можем не выразить глубокого сожаления и непонимания в отношении решения турецкого правительства выйти из этой конвенции», — сказал Боррель.

Европейский дипломат надеется, что Турция вновь присоединится к конвенции, поскольку шаг Анкары может негативно отразиться на защите женщин в стране.

Ранее стало известно, что в Евросоюз не видит оснований для введения новых антироссийских санкций.