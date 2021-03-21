Экономисты рассказали об отсутствии причин начала слабого периода для рубля

Москва, 21 марта. Предположение о начале в мае опасного периода для рубля вызывает сомнение у экономистов. Большинство экспертов считают такое утверждение неверным.

Например, не согласен с идеей об опасном периоде для российской валюты ведущий экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах. В беседе с РБК он рассказал, что периоды уплаты налогов обычно, наоборот, способствуют укреплению национальной валюты. По словам экономиста, в такие моменты спрос на рубль растет, поскольку экспортеры платят налоги.

Табах также отметил отсутствие зависимости курса рубля от сезонности в последние годы. Он добавил, что стоимость рубля куда сильнее зависит от процентных ставок и цен экспортируемых товаров.

Главный экономист ING в России и СНГ Дмитрий Долгин, в свою очередь, заметил, что в целом сегодняшний курс рубля достаточно стабилен. Несмотря на то что котировки нефти напрямую не влияют на стоимость российской валюты, через укрепление государственных финансов уверенность инвесторов в платежеспособности России оказывает поддержку, указал специалист.

Опрошенные ФАН экономисты ранее представили прогноз курсов валют до конца марта. Они также назвали основные факторы, которые будут влиять на стоимость рубля всю последующую неделю.