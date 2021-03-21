Москва, 21 марта. Власти Киева должны усилить антироссийскую позицию в угоду Соединенным Штатам, считает политолог Александр Асафов.

По мнению эксперта, если звонок президента США Джо Байдена украинскому лидеру Владимиру Зеленскому повлияет на усиление антироссийской позиции, то Америка примет соответствующее решение.

«Украина здесь не субъект, а объект <...>Если это создаст какую-то опору для усиления антироссийской американской позиции, это будет сделано», — считает политолог.

Александр Асафов добавил, что поднял в СМИ вопрос голосования на выборах в Госдуму РФ для жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Эксперт убежден, что эту инициативу сразу же осудят если не Джо Байден, то госсекретарь США Энтони Блинкен совместно с администрацией Незалежной.

Ранее сообщалось, что политолог Асафов объяснил «исчерпание лимита» антироссийских санкций в США.