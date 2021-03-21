«Умный транспорт» добрался до Рузаевки

Саранск, 21 марта. Мордовия продолжает совершенствовать систему транспортного обслуживания. Очередным городом, подключившимся к программе «Умный транспорт», стала Рузаевка.

По старинке ждать автобус на остановке и гадать, не уехал ли он, не придется. Теперь для того, чтобы успеть на работу ко времени, рузаевцам достаточно взять в руки смартфон и отследить путь нужного маршрута.

«К нам поступали вопросы по функционированию общественного транспорта. Ими занялся лично глава Рузаевского района Александр Сайгачев. Многое удалось решить после встречи с представителями компаний, которые занимаются перевозками пассажиров. Что касается системы «Умный транспорт», тоже по его инициативе к этой программе подключились все наши перевозчики. А это 29 городских и межпоселковых маршрутов», — сообщили ФАН в администрации Рузаевского района.

Маршрутные такси и автобусы можно отследить по системе ГЛОНАСС. Погрешность, конечно, есть. Но, как заверили чиновники, она может быть не более 40 секунд. Хотя в Рузаевском районе приложение работает только в тестовом режиме, жители уже успели оценить его преимущества.

Ранее ФАН писал о расширении транспортной доступности Мордовии. С 30 апреля Саранск и Москву свяжет второй авиарейс.