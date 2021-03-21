Расставшихся Ирину Шейк и Брэдли Купера сфотографировали вместе в Нью-Йорке

Нью-Йорк, 21 марта. Папарацци сумели «поймать» супермодель Ирину Шейк и актера Брэдли Купера вместе на улице Нью-Йорка. Расставшиеся звезды общаются ради дочери Леи.

Девочке 21 марта исполнилось четыре года. Ее родители вот уже несколько лет живут порознь, но стараются поддерживать хорошие отношения ради ребенка.

Не так давно звезды отдали дочь в школу, где малышка будет изучать русский язык. Шейк считает, что занятия в заведении, которое обещает полное погружение в языковую среду и культуру, помогут ребенку в общении с родственниками из России.

На фотографиях, появившихся в Сети незадолго до дня рождения девочки, Шейк и Купер запечатлены в весенней одежде и с масками на лицах, но их все равно несложно узнать. Судя по всему, родители привезли дочь на урок, предварительно нарядив в яркий розовый костюм с пышной юбкой. Модель на снимках держит большие пакеты — в них могут быть сладости для одноклассников Леи.

Шейк не раз положительно отзывалась о бывшем возлюбленном, который прекрасно справляется с отцовскими обязанностями. После расставания звезды оформили совместную опеку над дочерью.