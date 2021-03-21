Украинец зверски убил мать за просьбу найти работу

Киев, 21 марта. Просьба пожилой женщины найти работу закончилась жестоким убийством. Полиция задержала злоумышленника. Его ждет суд.

Преступление было совершено в поселке Райгородок Донецкой области. Между 58-летней женщиной и проживающим с ней сыном разгорелся конфликт. Мать напомнила мужчине, что нужно устроиться на работу. Это привело 32-летнего украинца в ярость. Он схватил топор и нанес родной матери несколько ударов по голове.

Оставив женщину умирать на полу, убийца покинул дом. Труп обнаружил сосед. Он и вызвал правоохранителей. Стражи порядка вскоре после этого задержали подозреваемого. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Серия зверских убийств пенсионеров раскрыта в Приморье, сообщал портал Deita. Двое бандитов убивали пожилых граждан и присваивали их имущество.