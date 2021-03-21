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Украинец зверски убил мать за просьбу найти работу

Украинец зверски убил мать за просьбу найти работу

Киев, 21 марта. Просьба пожилой женщины найти работу закончилась жестоким убийством. Полиция задержала злоумышленника. Его ждет суд.

Преступление было совершено в поселке Райгородок Донецкой области. Между 58-летней женщиной и проживающим с ней сыном разгорелся конфликт. Мать напомнила мужчине, что нужно устроиться на работу. Это привело 32-летнего украинца в ярость. Он схватил топор и нанес родной матери несколько ударов по голове.

Оставив женщину умирать на полу, убийца покинул дом. Труп обнаружил сосед. Он и вызвал правоохранителей. Стражи порядка вскоре после этого задержали подозреваемого. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Серия зверских убийств пенсионеров раскрыта в Приморье, сообщал портал Deita. Двое бандитов убивали пожилых граждан и присваивали их имущество.

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