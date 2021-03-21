Определено влияние кариеса на здоровье сердца и мозга

Москва, 21 марта. Наличие кариеса может негативно сказаться на состоянии сердца и даже привести к инсульту. К такому выводу пришли ученые в ходе недавнего исследования.

Ранние эксперименты подтвердили, что инфекции десен связаны с инсультом. Теперь специалисты решили выяснить, существует ли связь между кариесом и нарушением кровообращения в головном мозге. В этом случае инсульт возникает, когда артерия разрывается и заливает кровью окружающие ткани.

В ходе исследования специалисты выяснили, что те, у кого образовался кариес, отличались повышенным риском инсульта из-за мозгового кровотечения. Ученые считают необходимым продолжить работу в этом направлении. Такое исследование поможет снизить риски инсульта.

Исследователи также выяснили, чем опасна нехватка аскорбиновой кислоты в организме. В некоторых случаях она может провоцировать инсульт. Аскорбиновая кислота отвечает за нормальное функционирование костной и соединительной тканей. В день рекомендуется употреблять около 120 миллиграммов этого вещества.