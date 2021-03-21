Пашинян заявил, что закупленные в России истребители Су-30СМ были проданы без ракет

Ереван, 21 марта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян признал, что Ереван закупил у России партию истребителей Су-30СМ, но без ракет.

Об этом премьер-министр заявил на встрече с избирателями в Арагацотнской области. Видеозапись со встречи он опубликовал в своем аккаунте в Facebook.

«Нам говорят: «Почему вы купили самолет?». Да, мы купили самолет, он был доставлен в мае, и да, мы не успели купить ракеты до войны», — сказал Пашинян.

О том, что российские Су-30СМ не были оснащены боеприпасами, ранее заявлял экс-глава службы контроля при Минобороны Армении Мовсес Акопян. Он отметил, что Россия не продавала другим странами ракеты с радиусом действия в 130 километров, однако в Ереване его сообщение не подтвердили.

В конце февраля неосторожное замечание Пашиняна по поводу неработающих российских комплексов «Искандер», ракеты которых в 10% случаев не взрывались, спровоцировали в стране кризис. Замглавы Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян призвал премьер-министра не перекладывать ответственность за поражение армянских войск в Нагорном Карабахе на вооружения союзных стран. Пашинян уволил Хачатряна с поста, в ответ на что военные потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил заявление генералитета как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на митинг в его поддержку 25 февраля. Армянская оппозиция выступила в поддержку военных, что вылилось в длительную конфронтацию между Генштабом и действующим правительством.

Ранее премьер-министр назвал число погибших армянских военнослужащих во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Теперь, по официальным данным, число погибших с армянской стороны составляет 3250 человек.