Банк России озвучил действия при получении «ошибочного» перевода на карту

Москва, 21 марта. Мошенничества с якобы ошибочными переводами несут угрозу не только средствам гражданина, но и могут втянуть его в преступную схему по обналичиванию или отмыванию средств.

Аферисты «по ошибке» переводят деньги на счет жертвы, после чего под разными предлогами просят отправить их по другим реквизитам человеку, которому они будто предназначались. Такие схемы используются для последующего снятия более крупной суммы со счета клиента и других преступных действий, таких как отмывание средств, объяснили суть аферы в Промсвязьбанке (ПСБ).

Тратить такие деньги тоже не стоит. Нужно понимать, что если клиент сам не совершал никаких переводов и не пользовался чужими денежными средствами, то он остается чист перед законом, отметили в банке «Ак Барс».

Регулятор рекомендует незамедлительно обратиться в свой банк и сообщить о неизвестном переводе. После этого нужно написать заявление на возврат зачисленных ошибочно денежных средств, сообщает РИА Новости.

Мошенники стали использовать новый способ обмана россиян, основанном на классической схеме с отправкой электронных писем от лица сотрудников банка. Теперь злоумышленники все чаще представляются работниками лотерейных компаний.