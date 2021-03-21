Венесуэльский министр сообщил о теракте на газовом заводе

Каракас, 21 марта. Злоумышленники устроили в Венесуэле теракт на территории нефтегазовой госкомпании. Сообщение об инциденте подтвердил руководитель министерства промышленности Тарек эль-Айссами.

По словам чиновника, удар нанесен в городе Эль-Техеро, пострадала организация PDVSA. Министр констатировал, что компания является ключевым игроком на отечественном топливном рынке.

В результате теракта пострадал газопровод, частично поврежден газозаправочный комплекс. Сейчас к месту происшествия стянуты специалисты ремонтных бригад.

В Сомали террористы устроили кровавую акцию. В Могадишо взлетел на воздух заминированный автомобиль, погибли 20 человек, сообщал ФАН.