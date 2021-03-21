Водитель и пассажир Mitsubishi погибли после столкновения с фурой на омской трассе

Омск, 21 марта. Мужчина за рулем японского внедорожника не справился с управлением и вылетел на встречку. Там машина столкнулась с грузовиком.

Два человека стали жертвами страшной аварии на трассе Челябинск — Новосибирск в Омском районе, сообщает пресс-служба местного ГИБДД.

Трагедия произошла из-за того, что водитель Mitsubishi Outlander не выдержал необходимую дистанцию и врезался в идущую впереди фуру. В результате столкновения внедорожник вынесло на встречную полосу, где он въехал в грузовик Volvo. В результате ДТП погиб мужчина, находившийся за рулем японской иномарки, и его пассажир.

Ранее URA.RU сообщал о смертельной аварии в Свердловской области. Там в результате лобового столкновения двух легковых машин погибли три человека.