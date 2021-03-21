Топ-5 фильмов о расовой дискриминации

Каждый год 21 марта в мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, провозгласила его Генеральная Ассамблея ООН 26 октября 1966 года.

Толчком послужила трагедия, произошедшая в 1960 году в Южной Африке. Проводилась политика апартеида — разделение населения по цвету кожи, в результате чего чернокожих жителей страны ущемили в правах и заставили соблюдать жестокий пропускной режим. Несколько тысяч южноафриканцев 21 марта 1960 года выступили против дискриминационных законов государства. Власти тогда расстреляли 69 человек. Этот день должен напоминать всем о равноправии наций и рас.

В честь Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации ФАН составил топ-5 фильмов, в которых наглядно показывают ущемление прав по признаку расы, а также пропаганду расистских идей.

Зеленая книга (2018)

Фильм «Зелена книга» был снят на реальных событиях, которые развернулись в 1960 году в Нью-Йорке. История об американце итальянского происхождения Тони Болтуна Веллалонги и темнокожего американского пианиста Дона Ширли.

В сюжет легла история о том, как два совершенно разных человека отправляются в турне по южным штатам, где еще сильны законы расовой сегрегации. Тони, как и большинство граждан США того времени, был склонен к расизму, поэтому поначалу он не мог наладить общение с Ширли. Несмотря на неприязнь, Тони Болтун вынужден работать на темнокожего пианиста, поскольку с работой в городе были большие проблемы. Череда происшествий, которые они пережили вместе, помогла им сдружиться и стать лучшими друзьями.

Комедия, драма и биография о дружбе, которая изживает все, в том числе и расизм.

Прислуга (2011)

Драма «Прислуга» вышла на экраны в 2011 году, сюжет повествует о расовой дискриминации 1960-х годов. События происходят в штате Миссисипи: главная героиня заканчивает университет и возвращается домой. Презирая местные традиции, которые подразумевают замужество и хлопоты по дому, Скитер мечтает стать писательницей.

В домах местных элит трудятся негритянки, которые не просто нянчат их детей и выполняют всю домашнюю работу, но и частично заменяют детям их всегда занятых мам. Главная героиня, вопреки уговорам и влиянию высокомерных подруг, которые при любом удобном случае пытаются унизить свою прислугу, решается написать книгу о расовой дискриминации.

Скрытые фигуры (2016)

В сюжет фильма-биографии «Скрытые фигуры» легли события конца 50-х и начала 60-х годов в США. В те годы американским женщинам приходилось доказывать свое право на труд, достойную зарплату и уважение со стороны коллег и начальства, а темнокожим женщинам тем более приходилось несладко: они обязаны были питаться отдельно от белых, а также ходить в специально построенные для них туалеты.

Кэтрин Джонсон, Дороти Воган и Мэри Джексон были женщинами-афроамериканками и работали в NASA, где занимались расчетами, необходимыми для космических полетов. Несмотря на все возможные унижения, запреты и преграды из-за цвета кожи и половой принадлежности эти женщины внесли огромный вклад в науку.

Маршалл (2017)

Еще одна драма «Маршалл», в сюжет которой легла реальная история человека, вышла на экраны в 2017 году. История повествует о молодом адвокате Тергуде Маршалле — первом чернокожем судье в Верховном суде США, который выиграл дело, позволившее отменить расовую сегрегацию в школах.

Все началось с того, что Тергуд выступил адвокатом в деле о чернокожем шофере, которого обвиняли в сексуальном насилии и покушении на убийство.

Ограды 2016

Фильм «Ограды» основан на одноименной пьесе Огаста Уилсона, получившей Пулитцеровскую премию в 1987 году. Главный герой — афроамериканец Трой Мэксон — выходит из тюрьмы, куда попал за убийство в целях самообороны. Теперь он мусорщик и отец семейства, а несколько лет назад был бейсболистом, который подавал большие надежды на успешную карьеру.

Жесткий характер Мэксона и разочарование в жизни заставляют безапелляционно учить жизни двух своих сыновей — Кори и Лиона. Он ставит перед своими чувствами и семьей ограды, которые не позволяют ему показать любовь мужа и отца, из-за чего делает жизнь своей семьи невыносимой.