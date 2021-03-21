Аудиогид для погружения во времена Российской империи создадут в Крыму

Судак, 21 марта. Атмосферу времен Российской империи воссоздадут в Судаке с помощью специального аудиогида, рассказала руководитель проекта «История с географией» Ирина Данелян.

Город Судак возвели на территории Крыма в XVIII–XX веках. Полуостров в это время был в составе Российской империи. Множество талантливых художников, архитекторов, писателей и других деятелей искусства проживали тогда на этих землях. Специальные аудиогиды позволят туристам погрузиться в атмосферу прошлых веков, заверила Данелян.

Аудиопомощник позволит всем желающим совершать полностью самостоятельные экскурсии по Судаку времен Российской империи. Фото-, видео- и музыкальное сопровождение сделают прогулки максимально аутентичными. Данный гид также будет давать путешественникам необходимую информацию по маршруту.

Ежемесячный прирост туристического потока на Крымском полуострове составляет 10-15% с начала 2021 года, заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко. Свободных мест в популярных отелях и санаториях республики уже нет.