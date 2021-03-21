Перечислены самые ненадежные заемщики в России

Москва, 21 марта. Офисные работники, официанты и продавцы считаются наименее надежными заемщиками, поскольку они чаще всего пропускают платежи по займам и кредитам. Об этом сообщили в НАПКА.

По словам экспертов, около 25% россиян с задолженностями по кредитам работают в сфере услуг. Примерно 10% неблагонадежных заемщиков осуществляют свою профессиональную деятельность в строительной сфере. Вторая и третья категории неплательщиков по удельному весу — это офисные специалисты (20%) и представители торговли (18%).

Год назад среди ненадежных кредиторов было много курьеров, но при остром спросе на их услуги работники этого сектора начали вовремя выплачивать ссуды. Примерно 60% должников связывают просрочку платежей с уменьшением доходов, а 40% — с потерей работы и отсутствием заработка, согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), передают «Известия».

Ранее сообщалось, что ЦБ и Правительство России обсуждают возможность наделения финансового регулятора правом ограничивать финучреждениям выдачу кредитов гражданам, у которых уже есть задолженность. Об этом сообщила председатель Банка РФ Эльвира Набиуллина.