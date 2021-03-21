Политтехнолог Баширов рассказал, когда Киев избавится от влияния Вашингтона

Москва, 21 марта. Украинская власть зависит от Вашингтона, однако народ — нет. Об этом заявил российский политтехнолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что культурная связь славянских народов очень крепка. Многие граждане Белоруссии и Украины имеют родственников в России, и наоборот.

«Эти связи поддерживаются русским языком, религиозными организациями», — сказал Баширов.

При этом власти Украины находится под контролем США, заявил эксперт. Однако внешнее управление будет разрушаться. Вашингтон в ближайшие пять — семь лет потеряет интерес к Киеву, заключил Марат Баширов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскрыл план президента Владимира Зеленского по установлению диктатуры в стране.