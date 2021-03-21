Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Политтехнолог Баширов рассказал, когда Киев избавится от влияния Вашингтона

Политтехнолог Баширов рассказал, когда Киев избавится от влияния Вашингтона

Москва, 21 марта. Украинская власть зависит от Вашингтона, однако народ — нет. Об этом заявил российский политтехнолог Марат Баширов.

Эксперт отметил, что культурная связь славянских народов очень крепка. Многие граждане Белоруссии и Украины имеют родственников в России, и наоборот.

«Эти связи поддерживаются русским языком, религиозными организациями», — сказал Баширов.

При этом власти Украины находится под контролем США, заявил эксперт. Однако внешнее управление будет разрушаться. Вашингтон в ближайшие пять — семь лет потеряет интерес к Киеву, заключил Марат Баширов.

Ранее депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович раскрыл план президента Владимира Зеленского по установлению диктатуры в стране.

Новости партнеров