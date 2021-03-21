Полиция задержала подозреваемых в жестоком избиении мужчины с ребенком в Ставрополе

Ставрополь, 21 марта. Правоохранители задержали злоумышленников, подозреваемых в избиении мужчины с ребенком, передает следственное управление СК по региону.

Предполагаемые преступники неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности. Следствие полагает, что в одном из микрорайонов Ставрополя между 41-летним мужчиной и двумя молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемые несколько раз ударили по лицу мужчину, державшего за руку своего трехлетнего сына.

С двусторонним открытым переломом челюсти местного жителя доставили в больницу. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Бывшего чиновника жестоко избили за компромат на депутатов в Находке, сообщало издание Deita. Пострадавший утверждает, что действия преступников носят сугубо политический характер.