START запустил сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым

Москва, 21 марта. Российский сериал «Вампиры средней полосы» с Юрием Стояновым в главной роли вышел на видеосервисе START.

Действие нового сериала разворачивается вокруг живущих в Смоленске вампиров. Возглавляет их дед Слава, роль которого досталась Стоянову. А следят за соблюдением вампирско-мирских законов «хранители» во главе с Ириной Витальевной. Ее образ воплотила на экране Татьяна Догилева.

Режиссер проекта — Антон Маслов, известный по работе над сериалами «ИП Пирогова» и «Отель Элеон». Первые две серии START запустил 18 марта. А еще в январе стало известно, что «Вампиров средней полосы» продлили на второй сезон.

Как рассказывал исполнитель главной роли, сценарий был написан специально для него. Но съемки в какой-то момент пришлось остановить по административным причинам, а когда их возобновили, Стоянов был задействован в других проектах. Тогда он порекомендовал коллегу Михаила Ефремова, но тот не довел работу до конца из-за судебного разбирательства по делу о смертельном ДТП.