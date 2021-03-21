«Сбер» с начала года выдал около 1 млрд рублей ипотеки на строительство

Москва, 21 марта. Объем выданных Сбербанком в январе-феврале 2021 года ипотечных кредитов на строительство индивидуальных домов вырос более чем в два раза и составляет около 1 млрд рублей.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого года банк в рамках собственных программ и программ с господдержкой выдал ипотеки с ИЖС только на 413 млн рублей. Ставка «Сбера» на строительство индивидуального жилого дома составляет 8,8% годовых. При этом по программе «Свой дом под ключ», действующей в регионах Центральной России, ставка составляет 7,9% годовых.

Если строящийся дом предназначен для постоянного проживания и зарегистрирован в Росреестре как вторичная недвижимость, то на него распространяется кредитная программа «Готовое жилье». Ставка по ней составляет от 7,3% годовых. Помимо этого, «Сбер» оформляет кредит под 8% в рамках программы «Загородная недвижимость», по которой можно приобрести садовый дом или дачу. Банк также представляет ипотеку по ставке от 1% годовых по программе с государственным субсидированием «Дальневосточная ипотека».

Система ипотечного кредитования в данный момент получает дополнительную поддержку от льготных мер. Центробанк РФ впервые с 2018 года повысил ключевую ставку. Это необходимо для защиты финансового сектора от инфляции, передает телеканал «Санкт-Петербург».

Вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов ранее рассказал о запуске пилотной программы кредитования индивидуального жилищного строительства в Липецкой области. Взять ипотеку в этом регионе для строительства дома можно будет по ставке 6,2% годовых.