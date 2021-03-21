Бывший американский министр указал властям США на ошибки в экономической политике

Вашингтон, 21 марта. Экс-министр финансов США Лоуренс Саммерс упрекнул американские власти в проведении худшей за 40 лет экономической политики.

Об этом Саммерс рассказал в программе Bloomberg Wall Street Week. По его мнению, главные ошибки совершены в макроэкономической сфере. Действия по стимулированию экономики также были неправильны.

По словам специалиста, избыток спроса оказывает влияние на формирование цен одновременно с существенным смягчением фискальной политики. На ситуацию влияет и то, что Федеральная резервная система решила проводить «свободную» кредитную политику.

Подобные события, по мнению экономиста, связаны с непримиримостью двух конфликтующих группировок во власти: демократов и республиканцев. Саммерс считает, что риск роста инфляции сейчас очень велик.

Ранее в материале Федерального агентства новостей рассказывалось, как восстановление экономики США может сказаться на национальной валюте страны.