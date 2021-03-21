«Лигу справедливости» Снайдера посмотрели более 400 тысяч пользователей «КиноПоиск HD»

Москва, 21 марта. Режиссерская версия супергеройского фильма «Лига справедливости» в России вышла 18 марта и всего за сутки привлекла рекордное количество зрителей.

Фильм был показан на «КиноПоиск HD», его посмотрели свыше 400 тысяч подписчиков. Отмечается, что это треть от общего числа пользователей платформы. Владельцы сервиса подчеркивают, что «Лигу» режиссера Джосса Уидона, которая вышла в 2017 году, за первые сутки проката в РФ посмотрели в 1,5 раза меньше зрителей.

Американский режиссер Зак Снайдер после релиза «Лиги» планировал снять еще несколько фильмов по комиксам DC. Однако мэтр заявил, что он сильно занят и хочет сосредоточиться на других проектах.

Ранее сообщалось, что на платформе HBO Max появился полнометражный документальный фильм о съемках альтернативной версии «Лиги».