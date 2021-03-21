Молодежь в России задумывается об отказе от пластиковой посуды

Москва, 21 марта. Чаще других о вреде пластика для окружающей среды задумываются россияне до 24 лет и граждане, чей доход составляет от 50 тыс. до 80 тыс. рублей в месяц, выяснили аналитики.

Специалисты сервиса по поиску вакансий и сотрудников SuperJob опросили жителей РФ, чтобы выяснить их отношение к одноразовой пластиковой посуде. Оказалось, что 8 из 10 респондентов готовы от нее отказаться.

«Число россиян, готовых отказаться от пластиковой посуды, за три года выросло на 12 процентных пунктов и составляет 82%», — следует из отчета SuperJob.

Три года назад готовых отказаться от такой посуды было меньше — 70%. Сегодня решительно готовы обойтись без нее 42% опрошенных граждан, еще 40% скорее могут это сделать.

Чаще других о вреде пластика для экологии задумываются респонденты до 24 лет (среди них число тех, кто готов отказаться от одноразовой посуды, составляет 85%) и опрошенные с доходом от 50 до 80 тыс. руб. (86%). Они объяснили, что предпочитают одноразовую посуду из разлагающихся материалов, например, картона и дерева.

Еще 18% россиян не согласны отказаться от пластиковой посуды, пожертвовав частью бытового комфорта ради экологии. В частности, 4% в этом совершенно уверены, а 14% скорее не готовы. Участие в опросе приняли 1600 человек из всех 376 округов страны старше 18 лет.

Пластиковую посуду в России вскоре могут запретить. Правительство разрабатывает проект, по которому использование неперерабатываемого материала станет невозможным.