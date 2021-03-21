Певцов назвал гадостью номинированную на «Оскар» драму «Левиафан» с Серебряковым

Москва, 21 марта. Актер Дмитрий Певцов жестко раскритиковал социальную драму «Левиафан» с Алексеем Серебряковым в главной роли и заявил, что такое кино не имеет никакого отношения к искусству.

Певцов признался, что считает Серебрякова не просто своим другом, но родственником, братом. При этом он абсолютно не согласен с мнением актера, который назвал хамство и наглость основой национальной идеи России.

А вот «Левиафан» Андрея Звягинцева, вышедший в 2014 году и номинированный на престижную кинопремию «Оскар», артист, как оказалось, вовсе не считает картиной, которая несет свет, добро и надежду.

««Левиафан», на мой взгляд, как кино никакого отношения к искусству не имеет. Художественным оно не стало, до документального не дотянулось. Это просто гадость. Есть гораздо более сильные документальные фильмы на эту тему», — цитирует его «Аргументы и Факты».

Серебряков вызвал настоящий ажиотаж своим возвращением в Россию из Канады. Актера буквально завалили предложениями о работе, однако далеко не все видные общественные деятели с восторгом восприняли его приезд.