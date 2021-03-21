NI: США отказываются от истребителей четвертого поколения из-за России

Вашингтон, 21 марта. Вашингтон вынужден разрабатывать больше стелс-истребителей, чтобы противостоять России и Китаю. Об этом заявил американский обозреватель Крис Осборн.

Как передает «ПолитРоссия», в своем материале для издания The National Interest аналитик указал, что на данный момент самолеты четвертого поколения, имеющиеся на вооружении ВВС США, неспособны проникнуть в воздушное пространство противника незамеченными. Российские системы ПВО, в частности С-400, имеют сложную технологическую оборону.

Похожей точки зрения придерживается и генерал-лейтенант Дэвид Дептула, декан Института аэрокосмических исследований Митчелла.

«Нам нужны самолеты, которые могут проникать в зоны действия ПВО противника», — сообщил американский генерал.

Вопрос заключается в том, что обычные истребители не смогут атаковать цели, которые находятся под защитой современных систем ПВО. При этом Россия, как и Китай, разрабатывает истребители пятого поколения, которые тоже могут оказывать значительное противодействие американским самолетам.

В статье Осборн приходит к выводу, что даже модернизация истребителей четвертого поколения не спасет Вашингтон, а потому США вынуждены отказаться от этой технологии.

При этом ранее сообщалось, что Пентагон планирует разрабатывать истребитель на замену морально устаревших F-16.