Несовершеннолетний миллионер с Ямала тратил деньги на наркотики и алкоголь

Салехард, 21 марта. Юноша с Ямала потратил крупную сумму денег, чтобы оборудовать гараж для тусовок с друзьями и распития спиртного.

Стали известны новые подробности по делу 17-летнего жителя Ямала. Подросток, который в 15 лет заработал свой первый миллион, тратил деньги, полученные от продаж значков на Урале, на алкоголь и развлечения. Кроме того, его уличили в распространении наркотиков.

По данным полиции, юноша спускал средства на тусовки. Он приобрел гараж и наполнил его техникой для развлечений и встреч с друзьями. К тому же, в нем он хранил часть наркотиков, которые не успел сбыть. Сейчас школьник находится под домашним арестом и ждет решения суда.

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