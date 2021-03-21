Обнаружено необычное свойство хмеля для лечения COVID-19

Мюнхен, 21 марта. Ученые обнаружили необычное свойство хмеля для борьбы с тяжелым течением COVID-19. Шишки этого растения помогают подавить цитокиновый шторм.

Работа специалистов из института химии Макса Планка в Майнце является продолжением исследования, в ходе которого были изучены экстракты растений с противовоспалительными свойствами. Проект опубликован в журнале Frontiers in Plant Science.

В новом исследовании ученые сконцентрировали внимание на шишках хмеля и цейлонской корице. В ходе изучения свойств растений они выяснили, что хмель и корица стабильно снижают активацию ключевого регулятора цитокинов — транскрипционного фактора NF-κB. Это поможет подавить воспалительную реакцию в организме, которая провоцирует атаку иммунитета на собственные клетки и ткани.

Экстракт хмеля может иметь противовирусный эффект и усиливает действие некоторых антибиотиков, также хмель может снизить вероятность воспалительных процессов в организме. Ученые обнаружили антитромбическое и антифибриногенное воздействие хмеля. Аналогичное воздействие оказывает экстракт корицы. Эти два компонента могут помочь в лечении COVID-19 в тяжелой форме.

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