Росстат зафиксировал замедление динамики роста цен на бензин в России

Москва, 21 марта. Розничные цены на бензин в стране с 8 по 14 марта 2021 года выросли на 0,2%. Об этом следует из данных Росстата.

Согласно данным службы, по состоянию на 15 марта стоимость одного литра бензина в среднем по России поднялась на 10 коп. и достигла 47,19 руб. Цена бензина марки АИ-92 увеличилась на 13 копеек, до 44,51 руб.

Литр бензина АИ-95 подорожал 9 копеек, составив 48,12 руб., а марки Аи-98 — на 8 копеек, до 54,77 руб. Стоимость одного литра дизельного топлива повысилась на 5 копеек и составила 49,30 руб.

Рост цен на автомобильный бензин отмечен в 60 центрах российских субъектов. Наиболее заметно цены выросли в Казани (+1,2%) и Брянске (+0,8%). При этом в Южно-Сахалинске было зафиксировано снижение цен — на 0,3%. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный увеличились на 0,1%, отметили в Росстате.

Несмотря на возникшие турбуленции, ждать кризиса на рынке топлива не стоит. Аналитики «ФедералПресс» отметили, что демпферный механизм выполняет свою функцию по стабилизации ценовой динамики.

Стоимость автомобильного топлива может резко подняться к 1 апреля, после чего продолжить расти в медленном темпе. Таким мнением поделился шеф-аналитик TaleTrade Петр Пушкарев. Однако к лету, по его прогнозам, рынок сумеет нормализоваться.